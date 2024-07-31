فى زيارة مفاجئة.. «عصمت» و«مشالى» يتفقدان مركز خدمة عملاء وشبكات برج العرب بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قام ظهر اليوم الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ترافقه المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بزيارة مفاجئة لمقر شبكات ومركز تحكم غرب الإسكندرية وبرج العرب لمتابعة أعمال تطوير مركز تحكم غرب الإسكندرية التى تنفذه الجايكا اليابانية بالإضافة ايضا لتفقد مقر شبكات ومركز خدمة العملاء ببرج العرب.

وخلال الزيارة التفقدية المفاجئة تابع وزير الكهرباء ونائب الوزير ما يتم من أعمال حيث تم مراجعة الاستهلاكات وأعمال الضبطية القضائية والفقد ومتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات لضمان التيسير على جموع المشتركين، خاصة المستثمرين كون برج العرب منطقة اقتصادية واعدة تحظى باهتمام كبير مشددا على أهمية الحصول على تغذية كهربائية مستقرة لكافة المواطنين بنطاق برج العرب والساحل الشمالي.

واستمع وزير الكهرباء ونائب الوزير لشرح تفصيلى من المهندس ايهاب الفقى رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية عما يتم اتخاذه من إجراءات لتأمين التغذية الكهربائية أعقبها اصطحاب رئيس الشركة الوزير ومرافقيه للقيام بجولة تفقدية مفاجئة بمركز خدمة العملاء التقى خلالها عدد من المواطنين اللذين تواجدوا داخل المركز اللذين أثنوا بالكامل على ما يلميوه من خدمات متميزة مقدمة لهم وحسن التعامل معهم معربين عن شكرهم وتقديرهم لمنظومة الكهرباء ببرج العرب والإسكندرية للتوزيع.

وحرصت المهندسة صباح مشالى نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة الاطمئنان على موقف شحن العدادات داخل مركز الخدمة ايضا كما قامت بمراجعة أعمال الضبطية القضائية والتحصيل لمتابعة ما يتم تنفيذه من إجراءات لضمان سهولة ويسر العمل داخل قطاع الساحل وبرج العرب.