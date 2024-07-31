شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة المغربية بالقاهرة تحتفل بالذكرى 25 لعيد العرش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت السفارة المغربية بالقاهرة، مساء امس الثلاثاء 30 يوليو 2024، بالذكرى الخامسة والعشرين لعيد العرش المجيد، في حفل مميز بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، ومحافظ القاهرة وعدد من المسئولين والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي، والفنانين، وأفراد الجالية المغربية في مصر.

وفي كلمته أكد السفير محمد آيت وعلي سفير المغرب لدى مصر ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، أن العلاقات المصرية المغربية قائمة على أسس راسخة من الأخوة والاحترام المتبادل والرغبة الأكيدة في التعاون المثمر والمنفعة المشتركة وتعزيز التنسيق والتشاور السياسي على مختلف المستويات، بشأن القضايا العربية والإسلامية والدولية التي تحظى باهتمام بلدينا الشقيقين.

وقال سفير المغرب: "لدينا آليات متنوعة لتقوية التعاون وعلى رأسها اللجنة العليا المشتركة برئاسة قائدي البلدين، واَلية التشاور السياسي، فضلا عن آليات أخرى وأطر عربية، مثل اتفاقية تنمية وتيسير التجارة العربية واتفاقية أكادير".

وأعرب عن اعتزازه بكون اللجنة المشتركة العليا المغربية المصـرية هي على مستوى قائدي البلدين، وهي اللجنة الوحيدة على المستوى العربي والإفريقي التي يترأسها قائدا البلدين، وهو ما أضفى على العلاقات الثنائية هذا البعد التشاركي المتجدد.



وعبر سفير المغرب عن سعادته الغامرة بهذا الحضور الكبير والمميز، مؤكداً على عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين المغرب ومصر تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس والرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار السفير إلى الإنجازات الكبيرة التي حققها المغرب خلال ربع قرن من عهد الملك محمد السادس، مؤكداً على استمرار المغرب في دعمه لمصر في مختلف المجالات، والتعاون المثمر بين البلدين.

كما نوه بمساهمة الجالية المغربية في مصر في تعزيز العلاقات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية بين البلدين.

وأضاف السفير أن المغرب يثمن مواقف مصر الداعمة لقضايا المغرب الوطنية، وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية، مشيداً بموقف فرنسا الأخير في دعم السيادة المغربية على الصحراء.

كما أعرب السفير المغربي عن سعادته بالحضور الكريم والكبير للحفل الذي نظمته السفارة بمناسبة عيد العرش، معتبرا ذلك دليلا على قوة العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بلدينا الشقيقين في مختلف المجالات تحت قيادة قائدي البلدين الملك محمد السادس، والرئيس عبدالفتاح السيسي.

وجدد السفير المغربي اعتزازه بالرصيد المعتبر للعلاقات المصرية المغربية.. وقال: "يحدونا الأمل في تطويرها وتعزيزها في قادم الأيام وفق مقاربة متجددة تأخذ في الاعتبار المتغيرات الإقليمية والدولية من حولنا.

وأعرب سفير المغرب بالقاهرة عن تقديره وقوف مصـر الدائم مع المغرب في الدفاع عن قضاياه الوطنية.

وتابع أنه في المجال الاقتصادي، فإن تنوع الإطار القانوني المنظم للعلاقات التجارية بين المغرب ومصر، سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، بالإضافة إلى الإمكانيات المهمة التي يتوفر عليها البلدان في المجال التجاري والاستثماري سواء العام أو الخاص، تدفع بالبلدين إلى بناء شراكات في مجالات ذات قيمة مضافة.

وأوضح أن ذكرى عيد العرش هي مناسبة يستحضر فيها المغاربة أهم الإنجازات التي تحققت في بلادهم خلال عهد الملك محمد السادس.



احتفال سفارة المغرب فى القاهرة بعيد العرش (1)



احتفال سفارة المغرب فى القاهرة بعيد العرش (2)



احتفال سفارة المغرب فى القاهرة بعيد العرش (3)



احتفال سفارة المغرب فى القاهرة بعيد العرش (4)



احتفال سفارة المغرب فى القاهرة بعيد العرش (5)