صاروخ استهدفه في السرير.. كيف حددت إسرائيل موقع إسماعيل هنية؟ فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الإعلامي أحمد موسى، أنه حذر من قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي، باغتيال كل قيادات حماس، وتم تحديد قائمة على رأسها إسماعيل هنية.

وتابع موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي وضع خطة منذ ديسمبر الماضي، مضيفًا أن يحيى السنوار كان ضمن المستهدفين في الخطة، وصالح العروري الذي تم اغتياله، وخالد مشعل، ومروان عيسى، ومحمد الضيف، وعصام الدعليس.

وذكر موسى، أن صاروخ دخل مكان نوم إسماعيل هنية، وهناك دقة في تحديد المعلومة ودقة التوجيه، وذلك أمر في منتهى الخطورة ورسالة لإيران.

وأوضح موسى، أن هناك مسئولون في البرلمان الإيراني يقولون إن هناك خيانة ومعلومات تم تسريبها، مضيفا: اغتيالات لقيادات حماس، سيكون له رد من قبل إيران على ما فعله جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع موسى، أنه منذ عام 2010 إلى 2014، كانت هناك عمليات اغتيال لعلماء البرنامج النووي الإيراني من قبل إسرائيل.