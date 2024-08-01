اجتماع تنسيقي للتوسع في أنشطة ترشيد استخدام المياه بـ الزراعة(تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

عقد الدكتور السعيد حماد رئيس الهيئة العامة لمشروعات تحسين الأراضي، والدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، اجتماعا تنسيقيا، لمُديري عُموم الإرشاد بالمحافظات ضمن مشروع ترشيد إستخدام المياه فى الأنشطة الزراعي، للوقوف على آليات التوسع في أنشطة المشروع وتوعية المزارعين.

وناقش الاجتماع سبل التوسع في توعية المزارعين، بأهمية ترشيد استخدامات المياه في الانشطة الزراعية، من خلال الممارسات الزراعية الحديثة، وخاصة لمزارعي الأرز والذرة الشامية للوجهين البحري والقبلي.

واستعرض الاجتماع تقرير قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة حول محصول القمح للعام الماضي، وارتفاع مؤشرات الانتاج والانتاجية.

ومن جهته قال رئيس تحسين الأراضي، ان تطبيق محاور الترشيد كالتسوية بالليزر والزراعة على مصاطب وزراعة أصناف موصَّى بها قصيرة العُمر غزيرة الإنتاج مقاومة للأمراض الفطرية، ساهمت في انخفاض عدد ساعات الرى، وبالتالى توفير كمية المياه والأسمدة والعمالة والطاقة، لاقتا الى انه تم تنفيذ انشطة المشروع من خلال ٥٠٠٠ حقل ارشادي نموذجى على مستوى الجمهورية موزعين على ألف تجميعة أدت الى نشر ثقافة الحقول الإرشادية للقمح والتبنى للمزارعين الغير مشاركين بالمشروع، لافتا الى ان المزارعين، حرصوا على تطبيق نفس الممارسات الزراعية الحديثة فى حقولهم وعادت عليهم بنفس المنفعة.

وقال الدكتور محمد يوسف رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، أنه يتم حاليا تكثيف حملات المرور والمتابعة للحقول والمزارعين على مستوى الجمهورية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي لهم، تنفيذا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بتفعيل دور الإرشاد الزراعى والمراكز الإرشادية بالمحافظات والمرور المستمر لتوعية المزارعين وحل مشاكلهم.

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