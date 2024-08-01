فشل إنعاش قلبه.. وفاة شاب غرق بحمام سباحة نادي الترسانة الأوليمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

فارق شاب الحياة داخل المستشفى، رغم محاولة إنعاش قلبه إثر غرقه بحمام سباحة نادي الترسانة الأوليمبي مساء الأربعاء.

مصدر مسؤول أفاد بإخطار نقطة شرطة مستشفى إمبابة العام لمأمور قسم العجوزة بوفاة الغريق وفشل محاولات إنقاذه.

البداية تعود إلى تلقي مأمور قسم شرطة العجوزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بوجود غريق بنادي الترسانة.

تبين بالفحص غرق شاب يدعى الحمزة تامر 17 سنة مقيم بولاق الدكرور وإصابته بتوقف عضلة القلب.

تم نقل الغريق إلى مستشفى إمبابة العام في محاولة لإنعاش قلبه في حضور طبيب النادي لكنه فارق الحياة.