سجن وغرامة 50 جنيهًا .. منطوق الحكم في قضية "حريق أستوديو الأهرام"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان يونس:

أصدرت محكمة جنح العمرانية والطالبية بالجيزة، حُكمها على 4 متهمين من شركة الإنتاج والدفاع المدني والمسؤول عن اشتراطات الأمن الصناعي، بالسجن 3 سنوات وكفالة 5 آلاف جنيه والتعويض المدني المؤقت في القضية رقم 4625 لسنة 2024 المعروفة إعلاميًا "حريق أستوديو الأهرام".

وجاء منطوق الحكم كالتالي:

أولا؛ معاقبة المتهمين بالسجن لمدة 3 سنوات عن التهمة الأولي.

ثانيا؛ السجن شهر للمتهمين عن التهمة الثانية.

ثالثا؛ الغرامة 50 جنيها على التهمة الثالثة وكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه لكل متهم .

وفق أمر الإحالة في القضية رقم 4625 لسنة 2024 فإن المتهمين( "محمد .ف. أ " و " محمد .م. ع"، و "ماهر.م .ع"، و "محمد.ج.إ") في 26 مارس 2024، بدائرة قسم العمرانية محافظة الجيزة، المتهمين جميعا، تسببوا خطأ في إصابة المجني عليهم "محمد سيد رمضان منصور ـ علي السيد رمضان ـ مرتاح السيد أبو السعود ـسمير عبد العال عبد المعبود . عبد الرحمن رمضان محمد -1 محمد عصام محمد طاهر - محمد عصام محمد وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم وعدم مراعاتهم للقوانين واللوائح التي تفرضها عليهما أصول مهنتهم وعدم إتخاذهم احتياطات الأمان والسلامة المتبعة ماحدثوا إصابة المجني عليهم المبين وصفها بالأوراق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المتهمان الأول والثاني تسببا باهمالهما في نشوب الحريق بموقع التصوير داخل استديو الاهرام والكائن بشارع خاتم المرسلين. العمرانية والعقارات السكنية المجاورة له وكان ذلك على اثر عدم احترازهما وعدم مراعاتهما لأصولهما المهنية والحرفية لمهنتهم وهي مخالفة اشتراطات التامين على الكهرباء والتي ادت الى حدوث خلل كهربائي اشغل عوازل الاسلاك الكهربائية داخل نطاق استديو الاهرام قادى إلى امتداد نيرانه بمحتويات المكان ليشعلها ومن ثم امتد الى عدة مباني سكنية محيطة بمكان حدوث الواقعة وتسارعت ماتصلت تيراتها إلى عدد من الوحدات السكنية بتلك المباني واحدثت ما بها من تلقيات بمحتوياتها على النحو المبين بالأوراق

تسببا في إتلاف المنقولات المملوكة للمجني عليهم والثابتة اسمائهم بتقرير محافظة الجيزة والمؤرخ في شهر مارس لعام ٢٠٢٢ والمترتب على الحريق المصوف بالاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.