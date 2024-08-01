الداخلية تكشف تفاصيل حادث تصادم مروع بين سيارة نقل وقطار بالمنوفية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أفادت وزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أنه في مساء يوم الثلاثاء، 31 يوليو 2024، وقع حادث مروع على طريق الإسكندرية الزراعي بدائرة مركز شرطة بركة السبع في محافظة المنوفية.



وذكرت الوزارة أنه أثناء سير سيارة نقل "مقطورة" على الطريق، اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى إلى اصطدام السيارة بالحاجز الخرساني للطريق. وقد أسفر هذا الاصطدام عن انفجار الإطار الأمامي للسيارة وفقدان قائدها السيطرة عليها، لتستقر السيارة على شريط السكة الحديد الموازى للطريق.

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تصادف مرور قطار قادم من مطروح باتجاه القاهرة، حيث اصطدم بالسيارة المتوقفة على السكة. أسفر الحادث عن وفاة أحد الأشخاص الذي كان يحاول إنقاذ مستقلي السيارة، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين من ركاب القطار، وقد تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأكد شهود العيان وتباع السيارة النقل مضمون ما سبق. كما تم ضبط قائد السيارة النقل وجاري رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.