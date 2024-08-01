شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تفتح الحجز المسبق لتذاكر القطارات اليوم على جميع الخطوط والان مع تفاصيل الخبر

تعيد هيئة السكة الحديد، اليوم الخميس تشغيل خدمة الحجز المسبق لتذاكر القطارات على جميع خطوط السكة الحديد، وذلك بعد توقفها لمدة تقارب الأسبوع.

وأكدت مصادر بالسكة الحديد أن التوقف كان لوجود بعض التحديثات بأنظمة الحجز، وهو ما أدى إلى توقف خدمة حجز التذاكر على كل القطارات هذة الفترة.

وأضافت المصادر أن الفترة التى توقف فيها الحجز المسبق كان يتم الحجز لركوب القطارات بشكل يومى على القطارات المسافرة فى نفس يوم السفر.