شكرا لقرائتكم خبر عن اختبارات القدرات 2024.. أماكن امتحانات التربية الرياضية على حسب محافظتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع استمرار إتاحة التقدم للتسجيل وحجز اختبارات القدرات 2024، عبر موقع التنسيق الإلكترونى، وذلك بالنسبة للكليات التى يشترط القبول بها اجتياز اختبارات المؤهلة لذلك، ومن بينها كليات التربية الرياضية، ننشر خريطة أماكن أداء اختبارات القدرات لكليات التربية الرياضية.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة اختبارات كليات التربية الرياضية وفقا للمحافظة التى يسكن بها كل طالب كالآتى:

القاهرة – الجيزة (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بالهرم جامعة حلوان.

القاهرة – الجيزة (بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة.

القليوبية (بنين- بنات) كلية التربية الرياضية ببنها.

الإسكندرية – البحيرة عدا مناطق: كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير(بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بأبي قير.

الإسكندرية - مطروح – البحيرة عدا مناطق" كوم حمادة – وادي النطرون – مديرية التحرير"(بنات) كلية التربية الرياضية للبنات بفلمنج.

مطروح (بنين) كلية التربية الرياضية للبنين بمطروح.

المنيا (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالمنيا.

أسيوط (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسيوط.

الوادي الجديد(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بالوادي الجديد.

قنا - البحر الأحمر – الأقصر(بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بقنا.

سوهاج (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بسوهاج.

أسوان (بنين – بنات) كلية التربية الرياضية بأسوان.

الغربية (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية طنطا.

مدينة السادات بالإضافة إلى مناطق : كوم حماده – وادي النطرون – مديرية التحرير- اشمون – منوف - الشهداء(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بمدينة السادات.

المنوفية ماعدا مدينة السادات(بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بشبين الكوم.

الشرقية بما فيها مركز الصالحية الجديدة (بنين - بنات) كلية التربية الرياضية بالزقازيق.

دمياط (بنين) كلية التربية الرياضية بنين بدمياط.

بورسعيد بالإضافة إلى مركزى المنزلة والمطرية التابعين لمحافظة الدقهلية (بنين– بنات) كلية التربية الرياضية ببورسعيد.

الإسماعيلية بالإضافة إلى مركز الصالحية الجديدة التابعة لمحافظة الشرقية " بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بجامعة الإسماعيلية.

السويس – جنوب سيناء " بنين وبنات" كلية التربية الرياضية بالسويس.

كفر الشيخ(بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بكفر الشيخ.

بني سويف( بنين وبنات ) كلية التربية الرياضية ببني سويف.

الفيوم(بنين- بنات) كلية التربية الرياضية بالفيوم.

الدقهلية بما فيها مركزى المطرية والمنزلة (بنين وبنات) كلية التربية الرياضية بالمنصورة.

شمال سيناء " بنين وبنات كلية التربية الرياضية بالعريش.