الليلة تصل لـ121 ألف جنيه.. صور ترصد أغلى شاليه بالغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تهتم عدد كبير من الأسر والمواطنين، بالبحث عن أفضل أماكن الإقامة من فنادق وشاليهات وشقق فندقية لقضاء العطلات بها، تزامنًا مع بدء إجازة نهاية العام الدراسي وانتهاء امتحانات الثانوية العامة.

ويرصد "الخليج 365"، تفاصيل شاليه قرية الجونة خلال السطور التالية، كالتالي:

شاليه قرية الجونة

- يضم أماكن إقامة مكيفة مع مسبح خاص.

- يتميز مكان الإقامة بإطلالات على الحديقة ويقع على بعد 42 كم من متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة وعلى بعد 5.5 كم من حرم جامعة تي يو برلين الجونة.

- تتوفر خدمة الواي فاي المجانية في جميع أنحاء مكان الإقامة ويقع نيو مارينا على بعد 33 كم.

- يحتوي الشاليه الفسيح على تراس وغرفة نوم واحدة وغرفة معيشة ومطبخ مجهز تجهيزاً جيداً.

- يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة، ومكان إقامة مخصص لغير المدخنين.

- يعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب لـ البحر الأحمر الغردقة قرية الجونه حيث يقع على بعد 36 كم منها.

- سعر الليلة في الشاليه يصل إلى 121 ألف جنيه.