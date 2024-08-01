عضو بـ"غرفة السياحة" عن موسم العمرة الجديد: ننتظر إجراءات صارمة وتفادي الأخطاء - تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إنه من المتوقع أن تصدر ضوابط العمرة المنظمة للموسم الجديد 1446 هجريًا خلال شهر سبتمبر المقبل.

وأضاف "صادق"، في تصريحات لمصراوي، أن الفترة القادمة ستشهد اجتماع مسئولي وزارة السياحة والآثار وغرفة السياحة لبحث مناقشة وإصدار الضوابط الجديدة.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة، أنه من المنتظر أن تتضمن الضوابط الجديد إجراءات صارمة لمحاربة الكيانات الوهمية والسماسرة، وتجنب الأخطاء التي حدثت في موسم العمرة والحج السابقين.

وأشار مجدي صادق، إلى أنه لا توجد حتى الآن توقعات نهائية بموعد إصدار ضوابط موسم العمرة الجديد، لافتًا إلى أنه خلال الأيام القادمة سيتضح الموعد الأقرب للإعلان عنها.