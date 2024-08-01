شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تبدأ اليوم صرف مقررات السلع المدعمة لشهر أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم الخميس صرف السلع المدعمة ضمن مقررات التموين عن شهر أغسطس 2024 لأصحاب البطاقات، حيث يتم الصرف لأصحاب البطاقات التموينية بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد على البطاقات، حيث توفر الوزارة ما يقرب من 31 صنفا من السلع.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد خفضت أسعار منتجات زيت الطعام بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وانخفض سعر لتر زيت الطعام الخليط من 80 جنيها إلى 61، كذلك انخفض سعر عبوة زيت الطعام "ذرة" وزن 2.2 لتر من 265 جنيها إلى 213، وتخفيض سعر عبوة زيت "ذرة" 1.6 لتر من 200 إلى 160 جنيها وعبوة زيت "ذرة" وزن 800 جرام بـ 83 جنيها بدلا 100 جنيه، وزيت طعام "عباد" عبوة 2.2 لتر من 230 جنيها إلى 181 جنيها وعبوة زيت "عباد" 1.6 لتر من 170 جنيها إلى 135 جنيها، وعبوة زيت "عباد" وزن 800 جرام من 88 جنيها إلى 71.5 جنيه، وعبوة زيت "عباد" وزن 750 جراما من 73 جنيها إلى 61.5 جنيه، وطرح عبوة زيت طعام "ذرة" وزن 500 جرام من 49 جنيها إلى 42 جنيها.