شكرا لقرائتكم خبر عن 50 جنيها للمتر والتقسيط بدون فوائد.. تفاصيل التصالح فى مخالفات البناء والان مع تفاصيل الخبر

يهدف قانون التصالح في بعض مخالفات البناء التيسير على المواطنين في الإجراءات، والذي من شأنه التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.

وهناك عدد من الأهداف التى تضمنها التشريع الجديد.

• إمكانية التصالح على بعض المخالفات المحظور التصالح عليها بضوابط (خطوط التنظيم – مباني متميزة – متجاوز قيود الارتفاع والطيران المدني – حقوق ارتفاق).

• السماح بالتصالح خارج الحيز العمراني (سكني – غير سكني).

• أتاح لمجلس الوزراء التجاوز عن بعض المخالفات المحظور التصالح عليها والتي يستحيل أو يصعب إزالتها (3 أضعاف سعر المتر).

• إتاحة تشكيل لجان من داخل وخارج الجهة الإدارية.

• أجاز لرئيس الوزراء في بعض الحالات إسناد تشكيل وأعمال اللجان لأي جهة أخرى.

• اشتراط سداد مبلغ لتأكيد جدية التصالح بنسبة 25%.

• أجاز لرئيس الوزراء مد المدة الخاصة بقبول الطلبات لفترات أخرى لمدة لا تجاوز 3 سنوات.

• السماح بتقديم تقرير استشاري أو مهندس نقابي للمباني أقل من 200 م2 ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار.

• سعر المتر يبدأ من 50 حتى 2500 جنيه.

• إعطاء نسبة تخفيض 25% في حالة السداد الفوري

• السماح بالتقسيط حتى 5 سنوات منهم 3 سنوات بدون فوائد.

• السماح باستكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع دون أية رسوم بضوابط تحددها اللائحة.

• السماح بإعادة فحص الطلبات السابق رفضها وفقًا للقانون رقم (17) لسنة 2019 والسير في الإجراءات وفقًا للتسهيلات التي تمت في القانون الجديد.