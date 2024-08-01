شكرا لقرائتكم خبر عن أغرب 6 حجج للأزواج والزوجات لطلب الانفصال فى ساحات محاكم الأسرة والان مع تفاصيل الخبر

أحيانا الطلاق يحدث لأتفه الأسباب، فعندما يغيب عن الزوجين الحب والود والتفاهم تكثر الخلافات الزوجية وتحدث التراكمات التي تهدد كيان الأسرة وتعصف بحياتهم الزوجية في أي لحظة، لتشهد أروقة محاكم الأسرة شدا وجذبا وتبادل الاتهامات والقضايا بين كلا الطرفين، بحثا عن الانتصار ورد حقوقهم المزعومة لنسمع بعدها العديد من التفاصيل والحكايات الغريبة.

وخلال السطور التالية نرصد أغرب 6 حجج للزوجات لطلب الطلاق بسبب رغبتهم في الخلاص سريعا من الحياة الزوجية مع شريك الحياة في ساحات محاكم الأسرة، فى حين يرد الأزواج على الزوجات بدعاوى نشوز وطلبات طاعة اعتراضا على أسبابهن التي تقدمن بها وهي لا ترقى لـ طلب الانفصال وهدم الحياة الأسرية.

ووقف الزوج يروى الصراع الذى نشب بينه وزوجته قائلا: "زوجتى وعائلتها أقدموا على التزوير وفقا للمستندات التى تقدمت بها للمحكمة، وعندما اعترضت تم إلغاء كافة الترتيبات لحفل الزفاف واكتشفت ملاحقة زوجتى لى بدعوى تبديد".

وتابع الزوج بطلب الطاعة المقدم ضد زوجته: "عشت طوال سنوات برفقتها في عذاب وتحملت من أجل تربية أولادي، ولكنها استمرت في تعنيفي، ولاحقتني مؤخراً بدعوى حبس وخلع بسبب نفقة الألعاب رغم ما تتقاضاه من نفقات تتجاوز 30 ألف جنيه".

وقفت إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بالجيزة، تبحث عن الطلاق خلعا من زوجها، بعد عام من الزواج بسبب نسيانه لعيد زواجهما الأول وإهماله لها، ومكوثه معظم الوقت لدي والدته، وبخله الشديد الذي ظهر بعد الزواج، رغم يسار حالته المادية.

وسردت الزوجة: "عشت قصة حب قبل الزواج ولكن الحال تبدل بعد أن أصبحت أعيش برفقته تحت سقف منزل واحد، وبدأت اصطدم بطباع زوجى، وبت أقضى معظم أوقاتى وحيدة، فكان غارقا طوال الوقت مع عائلته في مشاكلهم".

شهدت محكمة الأسرة واقعة غريبة على غير المعتاد بعد أن لاحقت زوجة زوجها بمدينة نصر، بإنذار طاعة ضد زوجها الطبيب، وتتهمه بالنشوز، وذلك بعد أن أهملها وتهرب من الإنفاق عليها وأطفالها، ووصلت لطريق مسدود.

وأكدت الزوجة بإنذار الطاعة: "فشلت محاولات الصلح فأنذرني زوجي بالدخول في طاعته في منزل بخلاف منزل الزوجية، واتهمني بالنشوز، فأنذرته بالطاعة، واتهمته بالتخلى عن القيام بواجباته في الإنفاق على وأطفالى الصغار، وقيد الإنذار تحت رقم 61581 محضرين أسرة مدينة نصر".



خرجت إحدى الزوجات من زواجها بخسارة حملها بعد تعرضها للإجهاض، بسبب إهمال زوجها وعنفه، وإدمانه طوال مواقع التواصل والحديث مع الفتيات ومرافقتهم ، وتبديد أموالهم على تلك التصرفات الجنونية.

وأكدت الزوجة أن زوجها أصبح عالة عليها، ويطلب منها المال بعد أن يبدد راتبه وأمواله على علاقاته غير الشرعية، وانتهى زواجها منه بسبب إهماله ورفضه تحمل المسئولية.

لم يتخيل الزوج أن زوجته بعد الزواج ستتحول إلى رجل للمنزل بدلا منه -وفقا لوصفه- فسيطرتها على الأمور دفعته للهروب من جحيم الحياة برفقتها، ليقول بدعواه لإثبات نشوزها: "زوجتي عصبية، ومتسلطة، دمرت زواجنا، وحرمتني من أطفالي".

وطالب الزوج برفع ظلمها عنه وضم حضانة طفلته لوالدته، بعد أن قدم لمحكمة الأسرة بأكتوبر المستندات اللازمة لما تعرض له من بطش على يد زوجته طوال 4 سنوات ليسجل أكبر رقم لمرات الحبس التى تخطت 14 مرة، ليؤكد: "عايزه ترجعنى ليها بالغصب".