إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
سُمع دوي إطلاق نار بمركز بنها محافظة القليوبية فجر الخميس.
مدير المباحث الجنائية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بقرية كفر مويس.
انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة شخص بطلق ناري بالفخذ الأيمن إثر ادعاء مشاجرة.
الأهالي أسرعوا بنقل المصاب إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط الجاني والسلاح المستخدم.
تحرر محضر بالواقعة وأحاله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إلى النيابة العامة للتحقيق.