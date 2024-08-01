أخبار مصر

إصابة شخص بطلق ناري في مشاجرة بالقليوبية

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سُمع دوي إطلاق نار بمركز بنها محافظة القليوبية فجر الخميس.

مدير المباحث الجنائية تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة ووجود مصاب بقرية كفر مويس.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص إصابة شخص بطلق ناري بالفخذ الأيمن إثر ادعاء مشاجرة.

الأهالي أسرعوا بنقل المصاب إلى مستشفى بنها التعليمي للعلاج ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط الجاني والسلاح المستخدم.

تحرر محضر بالواقعة وأحاله مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إلى النيابة العامة للتحقيق.

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا