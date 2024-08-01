شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات يجب أن تعرفها عن الأكاديمية والكليات العسكرية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

نشر الموقع الرسمى لوزارة الدفاع فيديو يتضمن بعض التفاصيل عن الأكاديمية والكليات العسكرية المصرية، وذلك بعد أن صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية، والتى تضم كليات (حربية– بحرية – جوية – دفاع جوى) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة، وحملة الثانوية الصناعية وما يعادلها وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2024.

يذكر أن بدء تسجيل البيانات الابتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على (الإنترنت) وهو(www.tansiq.mod.gov.eg) إعتباراً من يوم الخميس الموافق 18 يوليو، وحتى يوم الأحد الموافق 15/09/ 2024 ويتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً، حيث يكون فتح باب التسجيل على الموقع طبقاً للأتى.

الثانوية العامة والدبلومات خريجى عام 2023 بدءً من يوم 18/7 وحتى 11/8 /2024، وحملة المؤهلات العليا " المحاربين " بدءً من 18/7 وحتى 15/9/2024، والثانوية العامة والدبلومات خريجى عام 2024 بدءً من 12/8 وحتى 15/9 /2024 وسيتم فتح باب التسجيل على الموقع بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بـ (72) ساعة، وسيتم إتاحة التسجيل لطلبة الثانوية العامة ( الدور الثانى ) على موقع التنسيق للكليات والمعاهد العسكرية بعد ظهور نتيجة الدور الثانى بـ(72) ساعة.

وتم فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة اعتباراً من يوم السبت الموافق 27 / 07 / 2024 م وحتى يوم الخميس الموافق 19 /09 /2024 م ، مع مراعاة توقيت السحب للطلبة الحاصلين على الثانوية عام 2023 أو عام 2024، ويتم إجراء اختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف وسيتم تصحيح واعتماد النتيجة ثم إرسال رسالة نصية للناجحين والراسبين أيضاً.