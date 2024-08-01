شكرا لقرائتكم خبر عن لابيد: 300 يوم منذ الكارثة وكل ما تقترحه حكومة نتنياهو حرب تلو الأخرى والان مع تفاصيل الخبر

قال يائير لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن 300 يوم منذ الكارثة، ويظل المحتجزون الإسرائيليون تحت الأرض وكل ما تقترحه علينا حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هو حرب تلو الأخرى، جاء ذلك وفقا لما أفادته قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية، أنه يمكن بلورة رؤية واضحة لتحالف إقليمي يقود لإنهاء الحرب وتشكيل حكومة إسرائيلية لائقة وهذا ما سيحدث.