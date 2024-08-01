شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل يعلن تطبيق الحد الأدنى للأجور لعمال الشركات المعاونة لقطاع البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد جبران وزير العمل، اليوم الخميس،عن بُشرى سارة، للعمال فى الشركات المعاونة، وهى "شركات المقاولات العاملة فى مجالات خدمات الأمن والنظافة والتغذية، لقطاع البترول".

وقال جبران إنه بالتنسيق بين وزارتى العمل، والبترول والثروة المعدنية، جرى الاتفاق على تطبيق الحد الأدنى للأجور لهؤلاء العمال، طبقا لقرار المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأخير.

وتوجه وزير العمل محمد جبران ،بالشكر والتقدير، إلى وزارة البترول بقيادة الوزير المهندس كريم بدوى، على الاستجابة، والتواصل، مع هذه "الشركات" لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور.. وتأتى هذه الزيادات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوفير حياة كريمة للمواطنين لمواجهة كافة التحديات، والمتطلبات المعيشية.