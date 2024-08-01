"حرقها بمياه نار".. جريمة زوجية بشعة في المنيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

خلافات متكررة بين عامل وزوجته أخذت منعطفًا مأساويا، الرجل الخمسيني أنهى حياة رفيقة دربه حرقًا بعد سكبه مياه نار على جسدها لتفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

جريمة زوجية جديدة دارت أحداثها داخل منزل بسيط بمنطقة المنيرة الغربية شمال الجيزة بدأت تفاصيلها ببلاغ ورد إلى العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال باستقبال أحد المستشفيات جثة ربة منزل بحروق متفرقة بالجسم.

تحريات الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث المنيرة الغربية بينت أن مشادة كلامية نشبت بين الضحية وزوجها تطورت إلى مشاجرة، أحضر على إثرها رب الأسرة جركن ماء نار سكبه على جسد زوجته فأصابها بحروق قاتلة فشلت معها محاولات إنقاذها.

بتقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط الزوج، وإيداع جثمان الضحية ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.