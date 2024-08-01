زيادة تصل لـ 1335 جنيهًا على اشتراكات مترو الأنفاق.. ننشر الأسعار الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

رفعت الهيئة القومية للأنفاق أسعار تذاكر واشتراكات مترو الأنفاق لجميع الفئات على مختلف خطوط شبكة مترو الأنفاق حول القاهرة الكبرى وذلك اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2024.

وجاءت أسعار اشتراكات مترو الأنفاق الجديدة للجمهور على النحو التالي:

- اشتراك شهري - يبدأ من 310 جنيهات وصالح لعدد 60 رحلة.

- اشتراك شهري لكبار السن من 60 لـ 70 عامًا - يبدأ من 220 جنيهًا وصالح لعدد 60 رحلة.

- اشتراك ربع سنوي - يبدأ من 835 جنيهًا وصالح لعدد 180 رحلة.

- اشتراك ربع سنوي لكبار السن من 60 لـ 70 عاما - يبدأ من 660 جنيهًا وصالح لعدد 180 رحلة.

- اشتراك ربع سنوي لذوي الهمم - يبدأ من 150 جنيهًا وصالح لعدد 180 رحلة.

- اشتراك سنوي - لخطين بسعر 4235 جنيهًا وصالح لعدد 730 رحلة.

- اشتراك سنوي - لثلاث خطوط بسعر 5335 جنيهًا وصالح لعدد 730 رحلة.

وتصل الزيادة في أسعار اشتراكات مترو الأنفاق إلى 1335 جنيهًا وذلك بالنسبة للاشتراك السنوي لـ 3 خطوط، حيث كان الاشتراك قبل الزيادة الحالية بسعر 4000 جنيه وأصبح 5335 جنيهًا بعد الزيادة متضمنا نفس عدد الرحلات.