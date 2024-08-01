زيادة تصل لـ 5 جنيهات.. بدء تطبيق أسعار تذاكر المترو الجديدة بجميع الخطوط - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو للخطوط الثلاثة اعتبارا من بداية اليوم الخميس 1 أغسطس.

وجاءت أسعار التذاكر التي تُباع للمواطنين اعتبارا من بداية التشغيل صباح اليوم على النحو التالي:

- تذكرة حتى 9 محطات بسعر 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات.

- تذكرة حتى 16 محطة بسعر 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

- تذكرة حتى 23 محطة بسعر 15 جنيها بدلا من 12 جنيها.