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زيادة تصل لـ 5 جنيهات.. بدء تطبيق أسعار تذاكر المترو الجديدة بجميع الخطوط - صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، في تطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو للخطوط الثلاثة اعتبارا من بداية اليوم الخميس 1 أغسطس.

وجاءت أسعار التذاكر التي تُباع للمواطنين اعتبارا من بداية التشغيل صباح اليوم على النحو التالي:

- تذكرة حتى 9 محطات بسعر 8 جنيهات بدلا من 6 جنيهات.

- تذكرة حتى 16 محطة بسعر 10 جنيهات بدلا من 8 جنيهات.

- تذكرة حتى 23 محطة بسعر 15 جنيها بدلا من 12 جنيها.

  • تذكرة حتى 39 محطة بسعر 20 جنيها بدلا من 15 جنيها.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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