شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يلتقى وزير الاستثمار السعودى والوفد المرافق له والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وزير الاستثمار السعودى والوفد المرافق له، لبحث مزيد من سبل التعاون بين البلدين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد الأسبوع الماضى بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع مسئولى شركة المراعي السعودية وتابعتها شركة بيتي للصناعات الغذائية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، معربًا عن تطلعه لدعم الاستثمارات السعودية في مصر في مختلف المجالات، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.