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رئيس الوزراء يلتقى وزير الاستثمار السعودى والوفد المرافق له

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار

الخميس، 01 أغسطس 2024 11:16 ص

التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وزير الاستثمار السعودى والوفد المرافق له، لبحث مزيد من سبل التعاون بين البلدين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد الأسبوع الماضى بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا مع مسئولى شركة المراعي وتابعتها شركة بيتي للصناعات الغذائية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي عمق العلاقات الإستراتيجية بين مصر والمملكة العربية السعودية، معربًا عن تطلعه لدعم الاستثمارات السعودية في مصر في مختلف المجالات، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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