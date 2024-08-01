شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة الثانوية العامة 2024.. العمل جار على تجهيز النتائج استعدادا لإعلانها والان مع تفاصيل الخبر

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تجهيز نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث أنه جار العمل على انتهاء أعمال التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات وتجميع نتائج الطلاب بكنترول الثانوية العامة إضافة إلى إضافة درجات الرأفة للطلاب المستحقين لها، وأيضا تجهيز قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024، تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة الأسبوع المقبل.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 7 مواد بنتيجة الثانوية العامة 2024 وجاءت نسب النجاح كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.



