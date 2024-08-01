شكرا لقرائتكم خبر عن 91 % نسبة النجاح فى الأحياء و92% فى علم النفس والاجتماع للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مواد الأحياء وعلم النفس والاجتماع.

وأوضحت الوزارة أن نسبة النجاح في امتحان مادة الأحياء بلغت 91% في حين تخطت مؤشرات النجاح في مادة علم النفس والاجتماع نسبة 92%.

وتؤكد وزارة التربية والتعليم حرصها على اطلاع أبنائها الطلاب على كافة مستجدات مؤشرات النجاح في مختلف مواد امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة، مع استمرار اجراءات التصحيح ورصد الدرجات.

وتهيب وزارة التربية والتعليم كافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بتحري الدقة فيما يتم نشره، مؤكدة أنه لا صحة تماما لما تردد عن اعتماد النتيجة أو الإعلان عنها يوم السبت المقبل.

وتشدد الوزارة على أنه سيتم تحديد موعد إعلان النتيجة فور انتهاء كافة اجراءات التصحيح ورصد الدرجات وتطبيق درجات الرأفة.

ينشر الخليج 365" نتيجة الثانوية العامة 2024، عقب اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف، حيث من المقرر أن تعلن نتيجة الثانوية العامة 2024 الأسبوع المقبل، ويتيح الخليج 365 الاستعلام عن درجات الطلاب والنسبة المئوية لكل طالب ودرجاته فى المواد الدراسية الأساسية وغير المضافة للمجموع، حيث يمكن للطالب متابعة موقع الخليج 365 والتسجيل على رابط الحصول على النتيجة للحصول عليها فور اعتمادها رسميا من وزارة التربية والتعليم.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى نسب النجاح فى 7 مواد بنتيجة الثانوية العامة 2024 وجاءت نسب النجاح كالتالى:

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا وطالبة بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة التاريخ بلغت 96.43%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا وطالبة بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبا وطالبة بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%.

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبا وطالبة بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبا وطالبة.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%

- بلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبا وطالبة بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبا وطالبة.



