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ننشر الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق

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القاهرة - سامية سيد - طبقت الهيئة القومية للأنفاق زيادة فى أسعار تذكرة المترو، صباح اليوم الخميس، بقيمة 2 جنيه على التذكرة.


أسعار التذاكر الجديدة

حتى 9 محطات 8 جنيه، وكبار السن 4 جنيهات.

من 10 إلى 16 محطة  10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.

من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها،  وكبار السن 8 جنيهات.

أكثر من 23 محطة ب 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.

سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.

وأكدت إدارة مترو الأنفاق أنه تم تعديل أسعار التذاكر بتوجيهات من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بداية من 1/8/2024.


اسعار تذاكر المترو

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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