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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر الأسعار الجديدة لتذاكر مترو الأنفاق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طبقت الهيئة القومية للأنفاق زيادة فى أسعار تذكرة المترو، صباح اليوم الخميس، بقيمة 2 جنيه على التذكرة.
أسعار التذاكر الجديدة
حتى 9 محطات 8 جنيه، وكبار السن 4 جنيهات.
من 10 إلى 16 محطة 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.
من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.
أكثر من 23 محطة ب 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.
سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.
وأكدت إدارة مترو الأنفاق أنه تم تعديل أسعار التذاكر بتوجيهات من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بداية من 1/8/2024.
اسعار تذاكر المترو
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