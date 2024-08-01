شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يصلى من أجل طلاب الثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

ينتظر الملايين من أولياء الأمور والطلاب نتيجة الثانوية العامة هذا العام، ونشرت الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية مقولة لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، كن على ثقة أن المجهود الذى بذلته طوال السنة بنعمة المسيح سيأتى بنتيجة حلوة ويفرحك ويفرح بيتك وأسرتك ويفرح المجتمع كله".

كان قداسة البابا ذكر خلال رسالة مسجلة له على الموقع الرسمى للكنيسة القبطية الأرثوذكسية: الله لن يضيع مجهود أي طالب طول هذا العام الدراسى، وأضاف: "أخاطبك أنت كطالب وأنتِ كطالبة فى الثانوية العامة، بعد المجهود طوال العام فى المذاكرة فى التحصيل الدراسى والتعب والسهر، كل هذه المجهودات لن تضيع أمام الله".

وتابع البابا: "أنا واثق بأن كل معلومة دخلت فى دماغك وفي الذاكرة ستكون جميعها حاضرة أمام ورقة الامتحان"، مضيفا: "ربنا يبارك تعبكم ومجهودكم وأثق بأن المسيح الذي كان معكم كل السنين الماضية، سيكون معكم في هذا العام وهذه الامتحانات، وأن أجمل شيء في الدنيا هو النجاح والتفوق والذي يكون عقب الامتحانات والمذاكرة".

واختتم البابا تواضروس رسالته لطلاب الثانوية العامة قائلاً: "بكل الرجاء والإيجابية ربنا هيبارك تعبكم ومجهودكم وما هى إلا عدة أيام وتنتهي الامتحانات، ونفرح بظهور النتائج ومجاميع تفرحكم وتفرح أسركم".