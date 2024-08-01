شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يستقبل 8 سفن على متنها 75482 طن بضائع عامة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 31 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 17431 طن تشمل: 5780 طن رمل و 1621 طن ملح معبأ و 10030 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 75482 طن تشمل: 36400 طن ذرة و 12589 طن قمح و 11900 طن سكر و5402 طن خردة و 1507 طن خشب زان و 7684 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 558 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 453 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2693 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 63467 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 156589 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3666 طن قمح متجهين إلى صوامع كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4345 حركة.