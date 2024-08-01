شكرا لقرائتكم خبر عن يضم 419 محلا حضاريا.. محافظ الجيزة يكلف بإنهاء تجهيزات افتتاح سوق العياط والان مع تفاصيل الخبر

وجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة العياط، بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم العقود وتركيب عدادات المرافق بالسوق الحضارى بالعياط، تمهيدًا لافتتاحه لسرعة ضم الباعة الجائلين بنطاق المدينة واستيعاب حركة البيع والشراء بصورة حضارية لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالى العياط.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية إلى جانب المرور على أعمال التطوير والإنشاء الجارية بعدد من مشروعات التنمية بنطاق مركز ومدينة العياط.

وتابع المحافظ الاستعدادات النهائية لتسكين الباعة وبدء النشاط بالسوق الحضاري، مؤكدًا أن المشروع من شأنه القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية بالمدينة ومحيطها وما يتبعها من سلوكيات تؤثر على المظهر الحضاري، موضحًا أن السوق يضم كافة الخدمات والسلع الإستهلاكية والفاكهة والخضر واللحوم والأسماك، مشدداً على ضرورة تخصيص مواقع داخل السوق لعرض السلع الموسمية كشوادر بيع حلوى المولد النبوى وسلع رمضان لمنع إقامة الشودار الخاصة بها بنهر الطرق والشوارع.

واستمع محافظ الجيزة إلى شرح حول مكونات السوق، والذي يضم 419 محل تجارى إلى جانب مكاتب إدارية وأمن ومراقبة مقسمة لطابقين أرضى وأول على إجمالى مساحة 3700 م2، مشيرًا إلى أن السوق مغطى بالكامل بشبكة للمراقبة وتم مراعاة كافة إجراءات الأمن والسلامة وتنفيذ الإشتراطات الخاصة بالحماية المدنية وتطبيق المواصفات الفنية فى المبانى وشبكات المرافق الخاصة به.

وأوضح محافظ الجيزة أن مركز ومدينة العياط يشهد نهضة تنموية شاملة فى إطار خطة المحافظة لإيصال مختلف الخدمات للقطاعات المحرومة، مؤكدًا على كافة المسئولين بضرورة التواجد الميداني وسط المواطنين والالتقاء بهم وخاصة بالقرى والنجوع بنطاق المراكز والمدن للوقوف على إحتياجات المواطنين من المشروعات وتحديد الأولويات لضمان تحقيق تلك المشروعات لمتطلباتهم الفعلية.



سوق العياط الحضاري الجديد