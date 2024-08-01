419 محلًا للسلع واللحوم.. توجيهات عاجلة من محافظ الجيزة بشأن سوق العياط الحضاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

وجه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة العياط، بسرعة إنهاء الإجراءات الإدارية الخاصة بتسليم العقود وتركيب عدادات المرافق بالسوق الحضاري بالعياط؛ تمهيدًا لافتتاحه، وسرعة ضم الباعة الجائلين بنطاق المدينة، واستيعاب حركة البيع والشراء بصورة حضارية؛ لرفع مستوى الخدمات المقدمة لأهالي العياط.

جاءت تصريحات "النجار"، بحسب بيان محافظة الجيزة، الخميس، خلال جولته التفقدية لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الخدمية إلى جانب المرور على أعمال التطوير والإنشاء الجارية بعدد من مشروعات التنمية بنطاق مركز ومدينة العياط.

وتابع محافظ الجيزة، الاستعدادات النهائية لتسكين الباعة، وبدء النشاط بالسوق الحضاري، مؤكدًا أن المشروع من شأنه القضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية بالمدينة ومحيطها وما يتبعها من سلوكيات تؤثر على المظهر الحضاري، موضحًا أن السوق يضم جميع الخدمات والسلع الاستهلاكية والفاكهة والخضر واللحوم والأسماك.

وشدد المحافظ، على ضرورة تخصيص مواقع داخل السوق لعرض السلع الموسمية كشوادر بيع حلوى المولد النبوى وسلع رمضان؛ لمنع إقامة الشودار الخاصة بها بنهر الطرق والشوارع.

واستمع المهندس عادل النجار، إلى شرح حول مكونات السوق والذي يضم 419 محلًا تجاريًا إلى جانب مكاتب إدارية وأمن ومراقبة مقسمة لطابقين أرضي وأول على إجمالي مساحة 3700 م2.

وأشار النجار، إلى أن السوق بالكامل مغطى بشبكة للمراقبة، وتم مراعاة كل إجراءات الأمن والسلامة وتنفيذ الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية، وتطبيق المواصفات الفنية في المباني وشبكات المرافق الخاصة به.

وتابع محافظ الجيزة: مركز ومدينة العياط يشهد نهضة تنموية شاملة فى إطار خطة المحافظة؛ لإيصال مختلف الخدمات للقطاعات المحرومة، مؤكدًا على جميع المسئولين بضرورة التواجد الميداني وسط المواطنين، والالتقاء بهم وخاصة بالقرى والنجوع بنطاق المراكز والمدن؛ للوقوف على احتياجات المواطنين من المشروعات، وتحديد الأولويات لضمان تحقيق تلك المشروعات لمتطلباتهم الفعلية.