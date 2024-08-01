وزير الأوقاف يكشف سر علاقته بالحيوانات الأليفة.. ويوجه رسالة للأطفال - فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

كشف الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، للمرة الأولى سر علاقته مع الحيوانات الأليفة، والتي التقطت له مؤخرا في أكثر من مكان.

وتحدث الأزهري خلال الحلقة الأولى برنامج "لقاء المستقبل" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي حاورته فيه الطفلة سوفانا محمد سامي، عن صورته مع القطط بالجامع الأزهر، وأخرى له أثناء السلام على كلب، وعلاقة ذلك بإحدى زياراته لدولة ماليزيا.

وتحدث وزير الأوقاف، عن أهمية الرفق بالحيوان، وأهمية الرحمة في التعامل مع كل شيء في الوجود، ووجه رسالة للأطفال المتنمرين.

ويهدف برنامج "لقاء للمستقبل" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى بناء جسور من التواصل الفعال بين الوزراء والمسؤولين في الحكومة، وأطفال مصر.