بينها الزيت والسمن.. التموين تقرر خفض أسعار 14 سلعة غذائية - قائمة أسعار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

خفضت وزارة التموين والتجارة الداخلية أسعار العديد من أصناف منتجات زيت الطعام والسمن الصناعي والأرز الأبيض المحلي بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وحصل "الخليج 365" على الأسعار الجديدة بعد التخفيض، على النحو التالي:

- تخفيض سعر لتر زيت الطعام الخليط من 80 جنيهًا إلى 61 جنيهًا.

- تخفيض سعر عبوة زيت الطعام "ذرة" وزن 2.2 لتر من 265 إلى 213 جنيهًا.

- تخفيض سعر عبوة زيت "ذرة" 1.6 لتر من 200 إلى 160 جنيهًا.

- عبوة زيت "ذرة "وزن 800 جرام بـ 83 جنيهًا بدلا 100 جنيه.

- زيت طعام "عباد" عبوة 2.2 لتر من 230 جنيهًا إلى 181 جنيهًا.

- عبوة زيت "عباد" 1.6 لتر من 170 جنيهًا إلى 135 جنيهًا.

- عبوة زيت "عباد" وزن 800 جرام من 88 جنيهًا إلى 71.5 جنيهًا.

- عبوة زيت "عباد" وزن 750 جرامًا من 73 جنيهًا إلى 61.5 جنيهًا.

- عبوة زيت طعام "ذرة" وزن 500 جرام من 49 جنيهًا إلى 42 جنيهًا.

- تخفيض سعر عبوة المسلى الصناعي وزن 1.5 كيلو من 153 جنيهًا إلى 131 جنيهًا.

- عبوة المسلى زنة 700 جرام من 78 جنيهًا إلى 70 جنيهًا.

- تخفيض سعر نوع آخر من السمن الصناعي عبوة وزن 1.5 كيلو إلى 128 جنيهًا بدلا من 145 جنيهًا.

- طرح عبوة سمن وزن 700 جرام بسعر 61 جنيهًا بدلا من 68 جنيهًا.

- تخفيض سعر الأرز المحلي إلى 25 جنيهًا للكيلو بدلا من 26 جنيهًا.

وتنطبق هذه التخفيضات على السلع الحرة الموجودة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

يأتي ذلك بجانب توفير السلع الأساسية والخضروات والفاكهة بالمنافذ في إطار الحرص على تلبية احتياجات المواطنين من المنتجات.