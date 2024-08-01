ضبط المتهمين بالاعتداء بالضرب وإجبار تاجر فاكهة على توقيع إيصالات أمانة في أسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط من القبض على شخصين بتهمة الاعتداء على تاجر فاكهة وإجباره على توقيع إيصالات أمانة، وذلك بسبب خلافات مالية بينهما.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما تلقى مركز شرطة البداري بلاغاً من تاجر فاكهة، مقيم في بندر ساحل سليم، أفاد فيه بأنه تعرض للاعتداء من قبل شقيقين، مقيمين في بندر البداري، وتم استدراجهما إلى منزلهما، حيث قاما بتقييده وضربه بوحشية مما أسفر عن إصابته بسحجات وكدمات متفرقة. وأضاف التاجر في بلاغه أنه تم إرغامه على توقيع 5 إيصالات أمانة تحت الضغط والتهديد.

بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت قوات الأمن، بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بأسيوط، من القبض على المتهمين وبحوزتهما الإيصالات الموقعة من التاجر.

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الجريمة بسبب ذات الخلافات المالية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، ويجري استكمال التحقيقات.