شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اشتراكات المترو لكبار السن ومصابى وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 أسعار اشتراكات المترو لكبار السن فوق سن الـ 60 عام، ومصابى وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة، بعد رفع سعر تذكرة الركوب صباح اليوم الخميس، حيث يتم اتاحة اشتراك مخفض لكبار السن بنسبة أكثر من 50 % .

قيمة الاشتراك لمدة شهر:-

منطقة واحدة – 220 جنيها.

منطقتين – 290 جنيها.

ثلاث / أربع مناطق – 415 جنيها.

خمس / 6 مناطق – 470 جنيها.

الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة – 660 جنيها

منطقتين – 865 جنيها

ثلاث / أربع مناطق – 1125 جنيها

خمس / 6 مناطق – 1270 جنيها

اشتراك مصابى وأسر شهداء القوات المسلحة والشرطة والثورة:

الاشتراك الربع سنوي:

منطقة واحدة – 420 جنيها.

منطقتين – 495 جنيها.

ثلاث / أربع مناطق – 595 جنيها.

خمس / 6 مناطق – 835 جنيها.

وطبقت الهيئة القومية للأنفاق زيادة فى أسعار تذكرة المترو، صباح اليوم الخميس، بقيمة من 2 لـ 3 جنيه على التذكرة.

أسعار التذاكر الجديدة

حتى 9 محطات 8 جنيهات، وكبار السن 4 جنيهات.

من 10 إلى 16 محطة 10 جنيهات، وكبار السن 5 جنيهات.

من 17 إلى 23 محطة 15 جنيها، وكبار السن 8 جنيهات.

أكثر من 23 محطة ب 20 جنيها، وكبار السن بـ 10 جنيهات.

سعر موحد للتذكرة 5 جنيهات لذوى الهمم.

وأكدت إدارة مترو الأنفاق أنه تم تعديل أسعار التذاكر بتوجيهات من وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق بداية من 1/8/2024.