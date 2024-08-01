شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، طرح السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة.

وينشر ”الخليج 365”، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بـ المجمعات الاستهلاكية، حيث شهدت اليوم:

- الطماطم 20جنيها

البصل 10 جنيهات .

‏‎‏‎‏‎- البطاطس بـ 26 جنيها .

‏‎‏‎‏‎- الجزر بـ 18جنيها .

- بطاطا 12 جنيها.

‏‎‏‎‏‎- الخيار بـ 20 جنيها .

‏‎الباذنجان الأبيض بـ 14 جنيها.

- الكوسة بـ22جنيها.

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ14 جنيها .

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 15 جنيها

‏الفلفل الألوان بـ 45جنيها .

‏‎‏‎‏- الليمون بـ 18 جنيا.

بطيخ 13.5 جنيه سعر الكيلو

- الموز البلدي بـ 25جنيها