شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية والهجرة يتابع التحضيرات الأخيرة للنسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزيرالخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الخميس اجتماعاً ؛ لمتابعة التحضيرات الأخيرة للنسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج ، والمقرر عقده يومي الأحد والاثنين القادمين بالقاهرة.

أعلن ذلك السفير أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس".

وتنطلق أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين في الخارج يوم الأحد المقبل وتستمر لمدة يومين تحت شعار "من أم الدنيا..إلى كل الدنيا" ، وذلك بحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وبمشاركة عدد من الوزراء والجهات المعنية.

ويأتي المؤتمر عقب قرار ضم اختصاصات وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج (سابقًا) إلى وزارة الخارجية بما يستهدف إحداث تطوير منظومة وآليات التواصل مع الجاليات المصرية فى الخارج والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج بسرعة وكفاءة، والاستفادة القصوى من دور بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في تنفيذ سياسة الدولة في التفاعل مع الجاليات ورعاية مصالحها وربطها بالوطن الأم.