شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب قبول دفعات جديدة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعلن شركة تأهيل لتنمية مهارات التميز عن فتح باب القبول لدفعات جديدة في عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تديرها بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ إذ تعد مدارس التكنولوجيا التطبيقية من أنجح نماذج التعليم الفني التي تقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها للطلاب مبنية على مفهوم الجدارات وإمداد الطلاب بمختلف المهارات التي يحتاجها سوق العمل المحلي والعالمي.

وتقدم شركة "تأهيل لتنمية مهارات التميز" باقة من التخصصات والمجالات الدراسية المُتاحة في المدارس التكنولوجية التطبيقية التي تديرها الشركة للعام الدراسي الجديد 2024/2025، وتشمل تلك التخصصات: السياحة المستدامة والفندقة، وصناعة مواد البناء، الصناعات الكهربائية والميكانيكية، والفخار، لتقدم تأهيل فرصًا مُتنوعة للطلاب لاختيار ما يُناسب طموحاتهم المستقبلية وإمدادهم بالمهارات المختلفة في مجالات متعددة تضمن حصولهم على فرص عمل لائقة وتحقيق النجاح في مسيرتهم المهنية.

وتشمل تلك المدارس، "مدرسة نهضة مصر للتكنولوجيا التطبيقية للسياحة المستدامة" وهي أول مدرسة في مصر للسياحة المستدامة بمعايير مطابقة للجودة العالمية بدعم أكاديمي وصناعي متميز من الشريك الصناعي "نهضة مصر للنشر" و"مدرسة البنك الأهلي للصناعات الكهربائية والميكانيكية للتكنولوجيا التطبيقية ببدر"، والتي تقدم مجالات للدراسة في مجالات: الصناعات الميكانيكية والكهربائية والملابس الجاهزة تقع في مدينة بدر بالقاهرة، بالشراكة مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة الصناعات الهندسية وغرفة الملابس الجاهزة كشريك صناعي متميز للمدرسة، بالإضافة إلى "مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية لصناعة مواد البناء ببنى سويف"، والتي تعد الأولى من نوعها في مجالات تصنيع وتركيب وصيانة الرخام والجرانيت بمحافظة بني سويف، وتعتبر وجهة متميزة للطلاب الذين يرغبون في تعلم واكتساب مهارات في صناعة مواد البناء.

وأيضا مدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية" والتي تعد أول مدرسة فنية لتعليم صناعة الخزف والفخار فى مصر، تم إنشاؤها في إطار خطة الدولة لإحياء الحرف التراثية وخلق أجيال من الحرفيين المهرة، وهي موجودة في منطقة الفواخير بالفسطاط بالقاهرة داخل قرية الفواخير، والمدرسة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وبالشراكة مع صندوق تعليم حياة، وهو أول صندوق استثمار خيرى مصري غير هادف للربح يهدف لتحقيق التنمية المستدامة في مجال التعليم وأيضًا محافظة القاهرة.

وحددت شروط التقديم لكل مدرسة:

شروط التقديم لمدرسة نهضة مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية للسياحة المستدامة كالآتي:

• أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية لعام 2023-2024.

• حصول الطالب على 210 درجة.

• ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.

• أن يتقدم الطالب للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

• اجتياز المتقدم اختبارات القبول.

• اجتياز الكشف الطبي.

• اجتياز المقابلة الشخصية.

يمكن للطلاب الراغبين في التقديم للمدرسة من خلال دخول الطالب إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتسجيل على الحساب الموحد، وإدخال البيانات واختيار المدرسة كرغبة من الثلاث رغبات.

شروط التقديم لمدرسة نهضة البنك الأهلي للتكنولوجيا التطبيقية كالآتي:

• أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية لعام 2023-2024.

• حصول الطالب على مجموع 200.

• ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.

• أن يتقدم الطالب للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

• اجتياز المتقدم اختبارات القبول.

• اجتياز الكشف الطبي.

• اجتياز المقابلة الشخصية.

المميزات التي يحصل عليها الطالب كالآتي:

• حصول الطالب على شهادة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

• حصول الطالب على شهادة من الشركات التي تم التدريب من خلالها بخبرة ٣ سنوات.

• الزي المدرسي مجانًا.

• مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

• التدريب الصيفي.

• رحلات تعليمية وترفيهة.

. شروط التقديم لمدرسة بنك مصر الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية ببني سويف كالآتي:

• أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية لعام 2023-2024.

• حصول الطالب علي مجموع 220.

• ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.

• ان يتقدم الطالب للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

• اجتياز المتقدم اختبارات القبول.

• اجتياز الكشف الطبي.

• اجتياز المقابلة الشخصية.

المميزات التي يحصل عليها الطالب كالآتي:

• حصول الطالب على شهادة من وزارة التربية والتعليم الفني.

• حصول الطالب على شهادة من الشركات التي تم التدريب من خلالها بخبرة ٣ سنوات.

• الزي المدرسي مجانًا.

• مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

يمكن للطلاب الراغبين في التقديم للمدرسة الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتسجيل على الحساب الموحد، وإدخال البيانات واختيار المدرسة كرغبة من الثلاث رغبات.

شروط التقديم لمدرسة الفواخير للتكنولوجيا التطبيقية كالآتي:

• أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية لعام 2023-2024.

• حصول الطالب على مجموع 190.

• ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.

• أن يتقدم الطالب للالتحاق من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

• اجتياز المتقدم اختبارات القبول.

• اجتياز الكشف الطبي.

• اجتياز المقابلة الشخصية.

المميزات التي يحصل عليها الطالب كالآتي :

• حصول الطالب على شهادة من وزارة التربية والتعليم الفني.

• حصول الطالب على شهادة دولية من الجهة المعتمدة (أمنيًّا).

• حصول الطالب على شهادة من الشركات والمصانع التي تم التدريب من خلالها بخبرة 3 سنوات.

• الزي المدرسي مجانًا.

• مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.



مدارس التكنولوجيا التطبيقية (1)



مدارس التكنولوجيا التطبيقية (2)



مدارس التكنولوجيا التطبيقية (3)