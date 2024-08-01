رئيس هيئة الدواء: خطة لزيادة أسعار 3 آلاف صنف دوائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن خطة تحريك أسعار الأدوية تتضمن 3 آلاف مستحضر دوائي من أصل 15 ألف مستحضر متداول في السوق المصري.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس؛ لكشف جهود الدولة في توفير الأدوية.

وأوضح "الغمراوي"، أنه يتم مراعاة عدد من الأبعاد في التعامل مع ملف الدواء، على رأسها عدم وجود نسبة محددة للزيادة في هذه الأصناف، وإنما يتم مراجعة كل صنف على حدة وفقا لنسبة المكون الدولاري، إضافة لمراعاة البعد الاجتماعي وكذلك الحفاظ على استمرار عمل شركات ومصانع الأدوية.

وذكر أن مصر بها 15 ألف صنف دوائي، وأن أزمة الدواء في 81 صنفًا دوائيًا فقط، وأن باقي الأدوية يرجع النقص إلى سوء التوزيع.

وأضاف أنه تم تغيير سياسة توزيع الأدوية من رأسي إلى أفقي، من خلال 38 ألف صيدلية في جميع محافظات الجمهورية، ما يعني عدد عبوات أقل على عدد صيدليات أكبر.

وأوضح أن مصر تحتاج 100 مليون دولار شهريًا لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، وعدم توفر هذا المبلغ خلال الفترة الماضية وراء أزمة نقص الأدوية.