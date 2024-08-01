"قتلوا جوزي وكتفوني أنا وبنتي".. خطة "هانم وأمها" للتخلص من "الأب الطيب"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

على مضض تحمل الزوج سوء معاملة زوجته واعتدائها عليه بالضرب والسب، رافضا تطليقها؛ من أجل رعاية ابنتهما، ولم يكن يتخيل أن يُقتل على يد شابين بتحريض من زوجته وابنته.

المجني عليه "كامل ا." مزارع – 65 سنة، أما المتهمان فهما (محمد-25 سنة، وعبدالله – كهربائي) بالاشتراك مع زوجة المجني عليه أم محمد وابنتهما هانم، جميعهم مقيمون في إحدى قرى شمال محافظة الشرقية.

قبل 30 سنة، توفيت زوجة المجني عليه، وبعد فترة تزوج "أم محمد" التي تصغره بـ 19 سنة، ورُزقا بابنتين تتراوح أعمارهما بين (17 – 15 سنة).

منذ زواجهما، دأبت الزوجة على افتعال مشكلات في المنزل، حتى تسببت في ترك أبناء زوجها -من زوجته المتوفاة- المنزل والعيش في منزل آخر.

أواخر عام 2021، تقدم شاب لخطبة الفتاة الكبرى لكن والدها رفض بسبب صغر سن الفتاة التي غضبت من رفض الأب واعتادت الاعتداء عليه بالسب والضرب بمساعدة الأم.

مرارا شكى الزوج لصديقه المُقرب "م. ش." من سوء معاملة زوجته وإحدى ابنتيه، واعتدائهما علي بالضرب، فنصحه الأخير بتطليق الزوجة، لكنه رفض خشية حرمانه من بناته.

في الآونة الأخيرة بدأت الزوجة وابنتها تُخططان للتخلص من المجني عليه. فأقنعا الشاب الذي تقدم لخطبة الفتاة بمساعدتهما على التخلص من الزوج.

لم يُفكر الشاب بل وافق على الفور واستعان بصديق للتخلص من الزوج الذي رفض خطبته لابنته، واتفقوا جميعا على ذلك وأن تتظاهر الزوجة وابنتها أن ملثمين اقتحما المنزل وقتلا الزوج بغرض السرقة.

مساء الخميس قبل الماضي، بينما السكون يسود المنطقة، قطعه صُراخ الزوجة، تستغيث بالأهالي :" الحقوني قتلوا جوزي وكتفوني أنا وبنتي".

هرع الأهالي لاستبيان الأمر، الزوج مُلقى على الأرض وسط بركة دماء، بينما الزوجة وابنتها موثقين بقيود.

سارع الأهالي بنقل الزوج إلى مستشفى لإسعافه لكنه فارق الحياة فور دخوله المستشفى، فأبلغوا أجهزة الأمن التي انتقلت على الفور وتمكنت من كشف غموض الحادث.

بينت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة زوجة المجني عليه وابنتهما، تم ضبطهما واعترفا بتحريض "محمد- 25 سنة، وعبدالله – كهربائي" على ارتكاب الواقعة والصراخ لتصوير الواقعة كأنها بغرض السرقة، حيث قام المتهمان فور دخول المكان بالاعتداء بالضرب على الأب باستخدام الشوم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة غارقا في بركة من الدماء.

تم ضبط الشابين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بتحريض من الزوج وابنتها، تحرر محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.