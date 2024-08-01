1 سبتمبر أولى جلسات محاكمة سعد الصغير بتهمة سب طليقته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

حددت المحكمة المختصة، جلسة 1 سبتمبر المقبل، أولى جلسات محاكمة سعد الصغير لاتهامه بسب وقذف طليقته رانيا صالح.

قال دفاع رانيا صالح طليقة المطرب سعد الصغير، إن جهات التحقيق أحالت البلاغ المقدم من موكلته إلى المحكمة، في اتهامه بسبها وقذفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح المحامي، أنه تقدم بأدلة جديدة لجهات التحقيقات من فيديوهات للمشكو في حقه، وتم إحالته للمحاكمة.

وكان حررت طليقة سعد الصغير محضرًا ضده تتهمه فيه بالاعتداء عليها، وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة الهرم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وذكرت السيدة في بلاغها، أن الفنان سعد الصغير اعتدى عليها ووجه السباب لها، نتيجة خلافات بينهما، قائلة: "عايز يكلمني بالعافية وأنا مش راضية"، على إثرها بدأ في سبها وقذفها، على حد قولها.