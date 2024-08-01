شكرا لقرائتكم خبر عن رعدية فى عز الصيف.. الأرصاد تكشف فرص الأمطار حتى الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل فرص الأمطار المتوقعة خلال هذه الفترة، حيث يشهد اليوم الخميس، فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحياناً على مناطق من حلايب - شلاتين - رأس بناس - أبو سمبل - أسوان - الوادي الجديد ) يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أنه من الجمعة 02 أغسطس إلى الأربعاء 07 أغسطس، استمرار فرص الأمطار الخفيفة إلى متوسطة تكون رعدية وقد تصل إلى حد السيول أحياناً على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، يصاحب ذلك نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض الطرق .

ويشهد اليوم الخميس، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع البوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات.

وبالنسبة لـ درجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 26، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 27، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29.