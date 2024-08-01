شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جراحة العظام بطب بنات الأزهر يناقش جديد جراحة المصابين بهشاشة العظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم قسم جراحة العظام بكلية طب البنات بالقاهرة مساء اليوم مؤتمره العلمي السنوي تحت عنوان: « الجديد في العلاج الجراحي للمرضى المصابين بهشاشة العظام» خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس الجاري 2024م؛ صرح بذلك الدكتور وائل شعبان، رئيس قسم جراحة العظام بكلية طب البنات رئيس المؤتمر.

وأوضح الدكتور وائل شعبان أن المؤتمر السنوي لقسم العظام يقام بالتعاون مع جمعية مناظير المفاصل وإصابات الرياضة المصرية EGAA برئاسة الدكتور عادل حامد، أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة سابقًا الرئيس الشرفي للجمعية، وجمعية الحوض والفخذ برئاسة الدكتور طارق الخضراوي، رئيس مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعقد برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام علي قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتورة هناء عبد الحميد العبيسي، عميدة كلية طب البنات جامعة الأزهر بالقاهرة.

وأضاف الدكتور وائل شعبان، رئيس قسم العظام، أن المؤتمر يتناول الجديد والحديث في العلاج الجراحي للمرضى المصابين بهشاشة العظام، ويتناول المهارات الإكلينيكية في مجال جراحات العظام والمناظير الجراحية على مدار الجلسات العلمية التي يشارك فيها أساتذة العظام بكليات الطب بجامعة الأزهر في: القاهرة، ودمياط، وأسيوط، إضافة إلى مشاركة أساتذة جراحة العظام بكليات الطب بالجامعات المصرية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة ووزارة الصحة والتأمين الصحي، مشيرا إلى أنه قد أقيم على هامش المؤتمر السنوي لقسم العظام ورشة عمل تدريبية تضمنت إجراء العمليات الجراحية المعقدة في مجال العظام ونقلها على الهواء مباشرة لشباب الأطباء؛ من أجل تعظيم الاستفادة، وتأكيدًا على التعليم الطبي المستمر.