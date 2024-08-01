شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يلتقى مع وزير العمل للتنسيق والتعاون بشأن الملفات المشتركة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي اليوم الخميس، وزير العمل محمد عبدالعزيز جبران بمقر وزارة الخارجية.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية والهجرة -عبر حسابه الرسمي على منصة " أكس"- أن اللقاء يهدف إلى التنسيق والتعاون بشأن الملفات المشتركة، ومن بينها ملف العمالة المصرية في الخارج.