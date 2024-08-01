محافظ الجيزة للمسئولين: اسمعوا الناس وحددوا أولوياتكم وفق احتياجاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أجرى المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جولة تفقدية لمركز ومدينة العياط؛ للمرور على أعمال التطوير الجارية، ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه "النجار"، رؤساء الوحدات المحلية بمركز العياط، بضرورة الاستماع للمواطنين بنطاق القرى والنجوع؛ لبحث احتياجاتهم ومراعاتها عند وضع أولويات المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية كل عام.

وحرص "النجار"، خلال الجولة، على الاستماع للمواطنين؛ لبحث شكواهم والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

والتقى محافظ الجيزة، بعدد من المواطنين بمدخل قرية البليدة؛ لمناقشتهم بشأن أعمال التطوير الجارية وجودة الخدمات المقدمة.

ووجه المحافظ، ببحث عدد من مقترحاتهم بشأن تحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتكثيف ورديات العمل لرفع؛ المخلفات ومنع التعديات والإشغالات من الطريق العام، ورصد موقف سيارات السرفيس ومدى التزامهم بالتعريفات المحددة لخطوط السير.

كما وجه المهندس عادل النجار، رئيس مركز ومدينة العياط، بسرعة بحث عدد من طلبات التصالح المقدمة من مواطني العياط، وتحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي، وذلك بعد تلقي شكوى من مواطن أمام المركز التكنولوجي يشتكي من عدم تمكنه من إنهاء إجراءات التصالح.

والتقى محافظ الجيزة، بمجموعات من المواطنين من المترددين على مستشفى العياط المركزي ومستشفى الأمراض الصدرية،

حيث تابع معهم أسعار الخدمات الطبية، وسرعة تلقيهم للرعاية، ومستوى الخدمة المقدمة.

وناقش "المحافظ"، رفقة أعضاء مجلس النواب، عددًا من المطالب العامة من قبل المواطنين؛ لبحث إمكانية تلبيتها، ومعالجة عدد من الشكاوى الخاصة بالخدمات المقدمة بنطاق المدينة، ومنها رفع كفاءة عدد من الطرق، وتحسين خدمات البنية التحتية.