تأكيدًا لمصراوي.. رئيس "هيئة الدواء": خطة لتحريك أسعار 3 آلاف صنف دوائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عن خطة تحريك أسعار الأدوية والتي تتضمن 3 آلاف مستحضر دوائي من أصل 15 ألف مستحضر متداول في السوق المصري.

يأتي ذلك تأكيدًا لمصراوي، والذي انفرد بالقرار يوم 22 يوليو الماضي، "تحت عنوان زيادة أسعار 3 آلاف دواء.. هل تنجح "الخطة المضغوطة" في توفير النواقص؟".

حيث كشف ثلاثة مصادر بقطاع الأدوية، لمصراوي، أن الهيئة كانت تعتزم تحريك أسعار الأدوية تدريجياً حتى نهاية العام الحالي، قبل أن يتدخل رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي موجهًا إياها بـ"ضغط" تلك الزيادات خلال 3 أشهر بحد أقصى، بما يُمكن شركات الأدوية من إنتاج الأصناف التي تشهد نقصًا خلال الآونة الأخيرة.

وأكد "الغمراوي"، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس؛ أنه يتم مراعاة عدد من الأبعاد في التعامل مع ملف الدواء، على رأسها عدم وجود نسبة محددة للزيادة في هذه الأصناف، وإنما يتم مراجعة كل صنف على حدة وفقا لنسبة المكون الدولاري، إضافة لمراعاة البعد الاجتماعي وكذلك الحفاظ على استمرار عمل شركات ومصانع الأدوية.

وأضاف أن مصر بها 15 ألف صنف دوائي، وأن أزمة الدواء في 81 صنفًا دوائيًا فقط، وأن باقي الأدوية يرجع النقص إلى سوء التوزيع.