سحب رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تحذر من موجة حارة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات الهئية لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، مؤكدة استمرار تأثر البلاد بالأجواء الحارة الرطبة، وتسجيل درجات حرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام.

وأضافت "غانم"، في مداخلة للقناة الأولى المصرية، أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة ستكون يومي الأحد والإثنين المقبلين، إذ يتوقع وصول العظمى في القاهرة الكبرى إلى حدود 40 درجة مئوية.

وشددت عضو المركز الإعلامي في هيئة الأرصاد الجوية، على أهمية توخي الحذر واتباع الإرشادات الوقائية في ظل الزيادة المتوقعة لتشكل الشبورة المائية في ساعات الصباح الباكر، وخاصةً على الطرق السريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، والتي تتسبب في تدني مدى الرؤية الأفقية.

وحثت الدكتورة منار مستخدمي الطريق على الالتزام بالقيادة الحذرة والهدوء التام على الطرق لتفادي وقوع حوادث بسبب الشبورة الكثيفة.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الدكتورة منار غانم إلى احتمالية حدوث تقلبات جوية وظهور سحب رعدية ممطرة في أقصى جنوب البلاد وبعض مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر، مصحوبًا بهطول أمطار رعدية.

وأوصت الدكتورة منار سكان هذه المناطق بتوخي الحذر وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة وكشافات الكهرباء، ودعتهم إلى قيادة السيارات بهدوء وحذر لتأمين سلامتهم وسلامة الآخرين.

ونصحت الدكتورة منار السكان عامة بشرب كميات كافية من الماء والسوائل للحفاظ على ترطيب الجسم وتفادي الإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري، وخاصةً في أوقات الذروة الشمسية بين العاشرة صباحاً والرابعة عصراً.

كما حذرت من خطورة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، وشددت على أهمية ارتداء الملابس القطنية البيضاء والفضفاضة لحماية الجلد من أشعة الشمس الضارة.