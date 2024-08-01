شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يصف الباحثين في مركز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء بالعلماء والان مع تفاصيل الخبر

التقى الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالمسؤولين والباحثين والمزارعين بمقر مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح التابع لمركز بحوث الصحراء بحضور بعض النواب وعمد وعواقل ومشايخ مطروح .

في بداية اللقاء، رحب الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والمهندس محمود الأمير، مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بالوزير والمحافظ، مشيرًا إلى أهمية هذا اللقاء في استعراض التحديات والمعوقات التي تواجه التنمية الزراعية والبيئية بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استمع الوزير والمحافظ إلى عرض من رئيس مركز بحوث الصحراء عن دور المركز في التنمية في صحراء مصر الشاسعة مشيرا إلى أن المركز هو من قلاع البحث العلمى الزراعي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويرجع انشائه إلى عام 1950، مشيدا باهتمام وزير الزراعة بالباحثين ودعهمهم .



استعرض شوقى كذلك أهم الجهود المبذولة في مجال التنمية المستدامة لموارد مطروح والتحديات المرتبطة بالتصحر وندرة المياه وتحسين إنتاجية المحاصيل.

كما استمع الوزير والمحافظ إلى مداخلات من نواب مجلس النواب والباحثين بمركز بحوث الصحراء والمزارعين بمطروح، والتي تناولت أبرز المشكلات والمطالب التي تواجه البيئة الصحراوية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة كما تم عرض فيلم تسجيلي عن دور مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح

في ختام اللقاء، أكد علاء فاروق تقديره للباحثين والاساتذة بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء وصفهم بأنهم علماء مقدرا دورهم في دعم خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين

الوزير أكد كذلك على أهمية التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة تحديات البيئة الصحراوية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة مطروح. كما وجه بتكثيف الجهود البحثية والإرشادية لدعم المزارعين وتحسين إنتاجيتهم.

من جانبه، أشاد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالجهود المبذولة من قبل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والباحثين في مجال تطوير الزراعة والبيئة بالمحافظة، مؤكدًا على ضرورة تكثيف هذه الجهود للنهوض بالواقع الزراعي والاقتصادي بالمحافظة.

و أكد المهندس محمود الأمير مدير مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح أن المشروع يعمل في إطار توجيهات وزير الزراعة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجتمعات المحلية فى ظل التحديات القائمة والعمل على مواجهتها في ظل اندثار المياه في فترات طويلة مما يستلزم تدخل مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح والعمل على إيجاد العديد من الطرق التى تحقق تنمية حقيقية تساعد المواطنين في تحسين المستوي المعيشي.