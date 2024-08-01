جريمة قتل بجوار شركة الكهرباء بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة بجوار شركة الكهرباء بمدينة السادس من اكتوبر، اليوم الخميس.

مأمور قسم شرطة أكتوبر تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بانبعاث رائحة كريهة بجوار شركة الكهرباء بالحي الـ12.

العميد محمد أمين رئيس مباحث قطاع أكتوبر وجه بسرعة انتقال رجال البحث الجنائي إلى محل البلاغ للوقوف على ملابساته بالتنسيق مع قطاع الأمن العام.

بالفحص عُثر على جثة بها شبهة جنائية، وفرضت الشرطة طوقًا أمنيًا لتحديد هوية الضحية ورصد آخر مشاهدة له ووصل فريق من النيابة العامة للمعاينة.