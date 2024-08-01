شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: تشغيل 4 مستشفيات و87 مركز ووحدة طب أسرة لأهالى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ورئيس لجنة المراجعة والحوكمة بالهيئة، اليوم، بجولة تفقدية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظة أسوان، ثاني محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل في الصعيد.

وتفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية، عدد من المستشفيات التابعة للهيئة في أسوان، شملت مستشفيي "أسوان التخصصي، المسلة التخصصي"، حيث تفقد الأقسام المختلفة بالمستشفيين من أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، والعمليات، والرعايات المركزة، والحضانات، والغرف والأجنحة الفندقية، وغيرها من الأقسام المختلفة، والمعامل، والأشعة، والصيدليات.

وقام الدكتور أحمد السبكي، بزيارة عدد من المرضى من الأشقاء السودانيين للتأكد من تقديم أفضل خدمات طبية لهم بمستشفيات الهيئة، كما التقى وفد منظمة الهجرة الدولية داخل مستشفى أسوان التخصصي.

وحرص الدكتور السبكي، خلال جولته التفقدية، على الاستماع إلى آراء ومقترحات مقدمي الخدمة الصحية لتطوير بيئة العمل والخدمات، مؤكدًا على توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، والوصول إلى أعلى معدلات رضاءهم عن الخدمة.

واستطلع رئيس هيئة الرعاية الصحية، آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة إليهم في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في أسوان، وآرائهم ومقترحاتهم ومتطلباتهم لاستمرارية الارتقاء بالخدمات وتحسين تجربة المرضى.

ووجه، بصرف مكافأة تشجيعية لمدير مستشفى أسوان التخصصي، ومدير العيادات الخارجية بالمستشفى، بالإضافة إلى صرف مكافأة تشجيعية لمدير مستشفى المسلة التخصصي، ومدير المناظير، ومدير ومسئولي المعامل، وذلك لالتزامهم في العمل وأدائهم المتميز، وبعد استطلاع آراء المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيين.

وتفقد الدكتور أحمد السبكي، خلال جولته، أيضًا مستشفى التأمين الصحي في أسوان، وأعمال التطوير والتجهيزات الجارية بالمستشفى، مشددًا على سرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المستشفى تمهيدًا لتشغيلها ضمن منظومة هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، كما تفقد السبكي المقر المقترح لفرع الهيئة في أسوان.

وتابع الدكتور السبكي، جولته التفقدية، بزيارة وحدتي طب أسرة كيما والشلال للاطمئنان على كفاءة منظومة طب الأسرة وخدمات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، حيث تفقد العيادات والخدمات المختلفة بالوحدتين، كما استطلع آراء المواطنين حول جودة الخدمات الطبية المقدمة ومدى رضاءهم عنها.

ووجه، بصرف مكافأة تشجيعية للعاملين بوحدة طب أسرة الشلال لأدائهم المتميز في تقديم الخدمات للمرضى، مشيرًا إلى تقديم أكثر من نصف مليون خدمة طبية من خلال المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في أسوان حتى الآن.

وأشار الدكتور أحمد السبكي، إلى الانتهاء من تشغيل 4 مستشفيات و87 مركز ووحدة طب أسرة تابعة لهيئة الرعاية في لتوفير خدمات الرعاية الصحية لأهالي أسوان حتى الآن، متابعًا: سنصل إلى 123 منشآة صحية مع اكتمال منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

ولفت، إلى الانتهاء من اعتماد 52 منشآة صحية بشكل كلي ومبدئي تابعة لهيئة الرعاية في أسوان حتى الآن لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، كما ثمِّن جهود الفرق الطبية والإدارية والعاملين بالمنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية الصحية في خدمة وعلاج المرضى بأسوان.

