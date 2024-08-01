محافظ الجيزة يوجه بسرعة فحص طلبات التصالح.. ورصد التزام سيارات السرفيس بالتعريفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، مركز ومدينة العياط للمرور على أعمال التطوير الجارية ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الجولة حرص محافظ الجيزة على الاستماع للمواطنين لبحث شكواهم والتعرف على احتياجاتهم ومقترحاتهم لتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

والتقى المحافظ، بعدد من المواطنين بمدخل قرية البليدة لمناقشتهم بشأن أعمال التطوير الجارية وجودة الخدمات المقدمة.

ووجه ببحث عدد من مقترحاتهم بشأن تحسين البيئة ورفع مستوى النظافة وتكثيف ورديات العمل لرفع المخلفات ومنع التعديات والإشغالات من الطريق العام ورصد موقف سيارات السرفيس ومدى التزامهم بالتعريفات المحددة لخطوط السير.

كما وجه محافظ الجيزة، رئيس مركز ومدينة العياط بسرعة بحث عدد من طلبات التصالح المقدمة من مواطني العياط وتحقيق خطوات متقدمة في ذلك الملف الحيوي وذلك بعد تلقي شكوي من مواطن أمام المركز التكنولوجي يشتكي من عدم تمكنه من إنهاء إجراءات التصالح.

وبمستشفى العياط المركزى ومستشفى الأمراض الصدرية، إلتقى المحافظ بمجموعات من المواطنين من المترددين على المستشفى واطمأن منهم على أسعار الخدمات الطبية وسرعة تلقيهم للرعاية ومستوى الخدمة المقدمة.

وناقش المحافظ رفقة أعضاء مجلس النواب عدد من المطالب العامة من قبل المواطنين لبحث إمكانية تلبيتها ومعالجة عدد من الشكاوى الخاصة بالخدمات المقدمة بنطاق المدينة ومنها رفع كفاءة عدداً من الطرق وتحسين خدمات البنية التحتية.

كما وجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بمركز العياط بضرورة الاستماع للمواطنين بنطاق القرى والنجوع لبحث احتياجاتهم ومراعاتها عند وضع أولويات المشروعات الخاصة بالخطة الاستثمارية كل عام.

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