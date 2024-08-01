نائب محافظ القاهرة يتفقد سير الأعمال بحي مصر القديمة.. ومشروع تطوير مدخل عزبة خيرالله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى صلاح:

واصل أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولاته التفقدية الميدانية بنطاق أحياءه للاطمئنان على سير العمل ومتابعة مشروعات رفع الكفاءة والرصف طبقًا لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة.

وقام نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بزيارة لرئاسة حي مصر القديمة بحضور اللواء مهندس أيمن السعيد رئيس حي مصر القديمة، والذي كان في استقباله لمتابعة انتظام سير العمل داخل الحي ضمن سلسلة الزيارات الدورية التي يقوم بها لكافة أحياء المنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة.

وخلال اللقاء تابع انتظام العمل في كافة الإدارات بالجودة المطلوبه بما يضمن تنفيذ خطط العمل والمشروعات التنموية لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين من خلال مقابلة عدد من موظفي الحي إلى جانب متابعة انتظام العمل بالمركز التكنولوجي للتأكد من تقديم كافة خدماته للمواطنين بالكفاءة المطلوبة طبقًا للمواعيد المحددة ووفقًا للدورة المستندية للاعمال حيث اطمأن من خلال مقابلة عدد من العاملين والمواطنين لمعرفة مدى إنجاز مصالحهم بهدف الارتقاء بتحسين مستوى الخدمات المقدمة موجهًا العاملين ببذل الجهود لتقديم الخدمات بسهولة ويسر.

كما تابع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أعمال التطوير والرصف بمنطقة عزبة خير الله حيث تفقد أعمال التطوير التي تمت بمطلع مدخل عزبة خيرالله من اتجاه منطقة الفسطاط حيث اطلع على انتهاء اعمال الرصف ورفع الكفاءة بشارع السبع بنات.